Нейросети: о чем это и как это работает

А вы знали, что мозг человека и нейросети работают по одному принципу? Ведь мы порой не задумываемся об устройстве новых изобретений в своей жизни. В этой статье вы узнаете интересные факты про нейросети, а также научитесь превращать текст в картинки благодаря Midjourney.



Автор: Редакция Редакция 14.09.2022 9 минут чтения

В современном мире существуют опасения, что искусственный интеллект поглотит мир, а нейронные сети будут использоваться повсеместно, решать сложные задачи и даже заменят многие профессии. На данный момент всё не совсем так. Человеческий мозг эволюционировал порядка 50 тысяч лет, а искусственные нейронные сети существуют всего лишь около 65 лет, и, чтобы добиться такой сложной и слаженной работы, нейросети потребуется ещё достаточно времени.

Все чаще и чаще можно встретить понятие “нейронная сеть” в совершенно разных сферах деятельности: диагностике заболеваний, распознавании рукописного текста, голосов и лиц, управлении колл-центрами, работе чат-ботов и голосовых помощников, сочинении песен и во многих других. И это лишь небольшая часть того, к чему причастны нейронные сети.

Источник фото: business-online.su

Не зря нейронные сети являются такими популярными и обсуждаемыми. Их работа построена по принципу работы головного мозга человека. В мозге человека нейроны соединяются между собой синапсами (греч. – соединение, связь) и передают импульсы друг другу. Нейронная сеть, в свою очередь, также состоит из нейронов, но уже искусственных, которые являются вычислительными элементами. Информация поступает к искусственным нейронам, где обрабатывается и передаётся дальше. Также как и нейроны головного мозга человека и многих живых организмов. Таким образом, нейроны взаимодействуют друг с другом и образуют систему, которая решает разнообразные задачи.

Искусственная нейронная сеть может также воспроизводить психические процессы, которые ещё недавно были доступны только человеческому мозгу. Речь, мышление, возможность распознавать образы и делать творческий выбор становятся доступными искусственному интеллекту.

Несмотря схожесть работы нейронных сетей и мозга человека, есть и значительные отличия. Для работы нейросети необходимы мощные компьютеры, а передача информации происходит последовательно, и даже простая задача разбивается на определённые шаги. Тогда как головной мозг способен выполнять передачу сигналов между нейронами и обработку информации одновременно.

Источник фото: media.proglib.io

Если сравнить традиционное программное обеспечение и нейросети, то можно заметить разницу в том, что нейросети могут обучаться, нарабатывать опыт и эволюционировать. Но не стоит забывать, что нейросеть – это всё-таки машинное обучение, которое работает при помощи программы, хотя и схоже с работой мозга в более простом варианте. Искусственные нейронные сети могут быть обучены контролируемыми и неконтролируемыми путями. В любой электронной почте можно увидеть простой пример, когда нейросеть обучена контролируемым путём. Если письмо содержит определённые слова из перечня, то оно попадает в папку спам. В случае, когда нейросеть должна сама логически классифицировать информацию и понять алгоритм действий при отсутствии структурированных данных (перечня слов, конкретного решения задачи и т.д.) – это и будет неконтролируемое обучение. Проще говоря, программа содержит гигантское количество различных параметров, совершает огромное количество действий и определяет, какие из этих параметров приведут к лучшему результату. Именно обучение искусственной нейронной сети является самым долгим и трудоёмким процессом.

Нейросети позволяют также превращать простые текстовые запросы в интересные и креативные картины. При этом, используя различные нейросети, картинка будет отличаться при написании одного и того же текста в запросе.

Midjourney

Всё большую популярность набирает нейросеть Midjourney, которая создана компанией, основанной американским учёным Дэвидом Хольцем меньше года назад. С её помощью вы сможете стать художником, дизайнером или архитектором. Необходимо ввести лишь текстовый запрос и нейросеть создаст вам картинку. Попробовать создать свой шедевр может любой желающий. На данный момент происходит бета-тестирование нейросети.

Источник фото: cdn.shazoo.ru

Как создать свою первую картинку в Midjourney?

Создать аккаунт и пройти регистрацию на сайте Discord. Discord – сервис для общения геймеров. Зайти на сайт Midjourney и выбрать бета-версию. Вы автоматически перейдете обратно в Discord. Здесь вы соглашаетесь вступить в группу. Можно зайти сразу по ссылке и вступить в группу. Ищем каналы для новичков. Они называются newbies. Выбираем один из них. В поле для отправки сообщений введите /imagine, а затем пишите то, что вы хотите нарисовать текстом на английском языке в месте Prompt. Нажмите отправить. После чего на экране сгенерируются 4 изображения по вашему запросу. И ниже можно сгенерировать заново картинки по этому же запросу. Ниже изображений можно найти U1, U2… V1, V2... U – улучшение разрешения, а V – вариации. Цифры означают номер изображения вверху слева-направо 1,2 и внизу слева-направо 3,4. Если вы хотите, например, сделать вариации картинки 4, то необходимо выбрать V4.

Важно знать, что бесплатно можно сгенерировать только 25 сетов в низком разрешении. Улучшение качества изображения будет засчитываться как новая попытка. Все полученные картинки будут видны вам и участникам чата. Поэтому вы сможете рассмотреть и другие работы.

Источник фото: cdn.optipic.io

На фото: нейросеть Midjourney показала как выглядит Гродно



Как можно заметить, искусственные нейронные сети могут выполнять задачи человека и улучшать его жизнь, но заменить человеческий мозг не могут. Современные нейросети постоянно улучшаются и стремятся сделать мир более персонализированным, предлагая фильм, музыку или рецепты блюд по вкусу конкретного человека. Согласитесь: интересно, необычно и очень современно.

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